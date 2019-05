Amazon apre un deposito a Fiume Veneto: 100 posti di lavoro a tempo indeterminato

ha annunciato oggi l'apertura di un, in provincia di. La nuova struttura sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.Amazon Logistics, si legge in una nota, sta aiutando i fornitori locali di servizi di consegna a far crescere il proprio giro di affari e aggiunge capacità e flessibilità alla rete di consegna di Amazon per soddisfare la crescente domanda dei clienti. I fornitori di servizi di consegna ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel Nord-Est. «Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento vicino a Pordenone, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai», commenta Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.«Abbiamo colto con entusiasmo - rileva il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton-, la volontà dell'azienda di scegliere Fiume Veneto come nuova e ulteriore sede per la propria attività che - oramai - riscuote successo a livello mondiale. Siamo certi che questo nuovo insediamento logistico rappresenterà anche un'opportunità per i nostri concittadini fiumani, in termini di nuovi posti di lavoro, per le imprese locali, favorendone l'attività, oltreché un ulteriore servizio a vantaggio di tutta la comunità». In Italia ricorda il gruppo, Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 5.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel Paese nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 Amazon ha aperto il suo centro di distribuzione urbano a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Nel 2017 i centri di distribuzione di Passo Corese (RI) e Vercelli sono entrati in attività: l'azienda ha investito per i due stabilimenti rispettivamente 150 milioni e 65 milioni, con la creazione di 1.200 posti di lavoro a Passo Corese e 600 a Vercelli entro tre anni dal lancio per supportare ulteriormente il costante incremento della domanda dei clienti e gestire la rapida crescita dei prodotti disponibili sul catalogo Amazon.Nel corso degli ultimi due anni, Amazon ha inoltre aperto i centri di smistamento a Castel San Giovanni e Casirate d'Adda (Bg), i depositi di smistamento situati a Brandizzo (To), Origgio (Va), Rogoredo e Buccinasco (Mi), Burago di Molgora (Mb), Crespellano (Bo), Calenzano (Fi), Vigonza (Pd), Verona, Arzano (Np), Pomezia (Rm), Roma Settecamini e Roma Magliana (Rm). Oltre a questi investimenti nello sviluppo della propria rete logistica in Italia, nel 2013 Amazon ha aperto il proprio centro di assistenza clienti a Cagliari e gli uffici corporate a Milano. Nel novembre del 2017 l'azienda ha spostato i propri uffici corporate in un edificio di 17.500 metri quadri nel quartiere emergente di Porta Nuova. La nuova sede corporate ospita gli attuali 400 dipendenti e fornirà all'azienda spazio sufficiente per accogliere oltre 1.100 persone. Amazon ha inoltre aperto a Torino un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l'assistente vocale Alexa.