L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati e Moleskine Foundation alla Barcolana di Trieste a sostegno della cultura del mare

Moleskine Foundation e UNHCR (Agenzia ONU per i rifugiati), nell’ambito del progetto “Rothko in Lampedusa” partecipano con l’imbarcazione Kleronia alla Barcolana, la storica regata internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda settimana di ottobre. « Vogliamo essere in tanti a sostenere la cultura del mare e le sue leggi di soccorso - commenta Fabio Rosciglione, co-founder della Fondazione - La Barcolana è la regata con il maggior numero di partecipanti al mondo, è una grande festa popolare della gente di mare che si ritrova, anno dopo anno, non solo a gareggiare, ma a condividere passioni, rotte e sogni e con essi un modo di vivere il mare, il pianeta, ovvero: la cultura del mare ».



A bordo di Kleronia Carlotta Sami, portavoce UNHCR per il Sud Europa. A dare un contributo alla regata anche due testimonial di eccellenza del mondo velico che sostengono l’iniziativa di Moleskine Foundation e UNHCR: Ambrogio Beccaria, nuova promessa della vela oceanica italiana due volte campione italiano della Classemini, primo classificato nel 2018 al Championnat de France de course au large en solitaire e Matteo Miceli, velista romano primatista di traversate atlantiche su catamarano che nel 2014 si è lanciato nel giro del mondo “senza emissioni” con la sua Eco40.

“ Il mare non si può affrontare senza preparazione; infinitamente inaccettabile è l’irresponsabilità di chi traghetta vite umane su mezzi inadeguati; immensa è la compassione per chi si trova ad affrontare una traversata senza comprenderne i rischi o senza avere altra scelta; dovere di tutti prestare soccorso e garantire un porto sicuro, dovere verso gli altri ma anche verso noi stessi ” scrive Roberto Casati, filosofo, professore all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales e direttore dell'Institut Nicod a Parigi anche lui a bordo di Kleronia durante la Barcolana.



Kleronia inoltre, porterà a Trieste un importante messaggio emerso durante la tappa veneziana del workshop AtWork “Where is South?” organizzato da Moleskine Foundation, che ha visto la partecipazione di 18 giovani rifugiati e loro coetanei italiani. “In questo momento storico in cui vengono creati confini e muri per dividerci, facendo crescere timori irrazionali, rivedendo e/o cancellando la Storia, speriamo che le esperienze e i racconti che portiamo con noi siano un arricchimento per tutti e ispirino nuove prospettive che possano riempire gli spazi che ci separano" . « Ogni essere umano ha una forza creativa unica e inimitabile, la cui espressione è un contributo allo sviluppo culturale e umano della comunità che lo circonda. Salvaguardiamo la vita e il potenziale creativo dei rifugiati per l'arricchimento e lo scambio reciproco di culture, diversità e prospettive » spiega il curatore artistico Simon Njami che da anni insieme alla Fondazione Moleskine coordina AtWork. I taccuini d’autore, output finale dei cinque giorni lavori sono esposti all’interno della mostra “Rothko in Lampedusa” organizzata da UNHCR, a Venezia durante il periodo della Biennale d’Arte 2019, aperta fino al 24 novembre a Palazzo Querini.