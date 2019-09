Mafia, 70 arresti in tutta Italia: 500 uomini armati pronti a una nuova guerra

Colpo alla mafia. Due operazione della Polizia di Stato contro il clanhanno portato all'arresto di diversi esponenti criminali in tutta Italia.La prima ha portato all'arresto in diverse province d'Italia di una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni. Ad accertare l'operatività di una cosca mafiosa di matrice stiddara, con quartier generale a, che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittizi per decine di milioni di euro è stata la Procura della Repubblica di Brescia, Direzione Distrettuale Antimafia.