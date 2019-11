Maltempo, nuova allerta a Venezia e frane in Liguria. Caos neve in Piemonte, strade chiuse in Trentino

Con la nuove perturbazione, che ha raggiunto il Trentino Alto Adige, alcune strade risultano chiuse per motivi di sicurezza oppure per la caduta di alberi. L'attrezzatura invernale è indispensabile sulle strade di montagne. Passo delle Erbe è raggiungibile solo dalla Val Badia. Sono invece chiusi Passo Giovo, Passo Pennes, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Pordoi, Passo Valparola, Passo Falzarego e Passo Furcia. Chiuse sono anche la SS 51 Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, la SS 48 bis tra Misurina e Carbonin, la SP 40 Strada del Sole della Val Pusteria e altre strade provinciali a San Lorenzo di Sebate e a Perca. Sull'autostrada del Brennero nevica tra Bressanone ed il Brennero nevica, le corsie sono parzialmente innevate.

PIEMONTE, FERROVIE SOSPESE E BLACK-OUT ELETTRICI

Linee ferroviarie sospese, black-out nell'erogazione dell'elettricità per la caduta di alberi sui fili, difficoltà sulle strade. Le nevicate stanno creando una serie di problemi in Piemonte, soprattutto a causa delle piante, ancora coperte di foglie, schiantate dal peso della neve. La ferrovia 'Vigezzina' è ferma nella tratta italiana, fra Domodossola e il confine di ponte Ribellasca; sospesa la circolazione fra Acqui (Alessandria) e San Giuseppe di Cairo (Savona). Alcuni abitanti della frazione Roncaccio di Cravagliana, in Alta Valsesia (Vercelli) sono rimasti isolati per alcune ore a causa di alberi appesantiti e piegati sulla strada. Uncem (Unione dei comuni montani) segnala «migliaia di distacchi» nell'erogazione di energia elettrica in provincia di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola. La neve è caduta fino a 400-500 nella provincia di Cuneo: 7 cm nel capoluogo; nelle vallate ossolane fino a 70-100 cm. Oltre il mezzo metro lo spessore a Limone Piemonte (Cuneo), 76 a Sauze d'Oulx (Torino).

L'ondata diche vede Venezia alle prese con un nuovo allarme alta marea causa disagi un po' ovunque nel nord Italia. In Trentino alcune strade sono state chiuse per la neve, in Liguria si registrano frane e smottamenti, a Genova ci sono due sfollati, mentre in Piemonte la caduta di alberi e la neve hanno causato blackout e treni sospesi.MALTEMPO: DUE SFOLLATI A GENOVA, FRANE NELL'IMPERIESEIl maltempo ha nuovamente colpito la Liguria con frane, smottamenti e una forte tempesta di fulmini. Neve sulle alture del savonese e dell'imperiese. A Genova, due persone sono state fatte sfollare dalla propria abitazione a causa di un muraglione pericolante reso instabile da una importante infiltrazione di acqua per l'abbondante pioggia. Chiusa la statale 13 a Creto per una frana. Numerosi smottamenti si registrano nella zona del Tigullio, dove si è verificata una forte mareggiata. Una tempesta di fulmini su Genova ha causato numerosi blackout: anche il faro della Lanterna, simbolo di Genova, è stata colpita e è al buio da ieri sera alle 23. Disagi alla circolazione dei treni per un guasto agli impianti tra Campo Ligure e Mele sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme. Ieri sera due convogli sono rimasti bloccati sui binari per circa tre ore.NEVE IN TRENTINO, STRADE CHIUSEATTESI FINO A 80 CM NEVE SU DOLOMITILa situazione maltempo torna critica in vaste zone dell'Alto Adige, soprattutto sulle Dolomiti. Secondo le ultime proiezioni potrebbero cadere fino a 80 cm di neve, che si aggiungono a quella già caduta nei giorni scorsi, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A rendere particolarmente problematica la situazione è che la neve è bagnata e pesante e si rischiano nuovi schianti di alberi. La bassa pressione è talmente accentuata che si registrano addirittura dei temporali, come in mattinata in Valle Isarco.