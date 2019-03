​Meteo, alberi crollano sulle auto in Veneto: decine di auto schiacciate

Hanno già raggiunto i 90 chilometri orari le raffiche di maestrale che da questa mattina sta soffiando su tutta la Sardegna. Il picco più alto è stato registrato ad Alghero. Vento teso anche a Olbia dove sono stati toccati gli 80 chilometri. «Il maestrale è forte su tutta l'Isola - confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu - con rinforzi fino a burrasca lungo le coste, dove può anche superare i novanta chilometri orari». Attese anche mareggiate: «I mari vanno da molto mossi ad agitati, molto agitato il mare di Sardegna». Tra questa notte e domani mattina il vento calerà di intensità, per poi rinforzarsi nuovamente nella giornata di mercoledì 13, soprattutto nel settore settentrionale dell'Isola. Al momento non si registrano particolari problemi causati dal maestrale, anche se i vigili del fuoco sono già intervenuti più volte per pali dell'illuminazione, cornicioni o cartelloni pubblicitari pericolanti.

Una saccatura di origine atlantica , che nelle prossime ore formerà un'area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell'intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca settentrionali su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dal tardo pomeriggio su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte. Si prevedono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla per la giornata di domani sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria meridionale e ionica, sulla Puglia, sui bacini della Basilicata meridionale e sull'Abruzzo.