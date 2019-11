Meteo, venti forti e temporali senza tregua: nuovo ciclone in arrivo

#Meteo : BUFERE di VENTO per altri 7 giorni, in Arrivo raffiche anche a 100 km/h e MAREGGIATE. Le aree a Rischio #bufere https://t.co/Lx3IEwzQDe pic.twitter.com/qKstj5OFX7

Ilsi sposterà durante la notte successiva anche al Nordest, in Sardegna e sulla Toscana ancora con piogge intense e sotto forma di locali nubifragi. Abbondanti nevicate sopra i 1200-1300 metri imbiancheranno tutte le Dolomiti. Il team del sito ilmeteo.it avvisa che nella giornata di venerdì il vortice sarà in azione al Centro-Nord, in particolar modo sulle Alpi del Triveneto e sul Lazio (qui con nubifragi e piogge continue anche a Roma). Non ci sarà pace nemmeno nel weekend in quanto l'ennesimo ciclone, che dal Nord Africa salirà rapidamente verso il mar Tirreno e quindi l'alto Adriatico, provocherà l'ennesima ondata di maltempo.