Meteo, Italia di nuovo sott'acqua: rischio alluvioni nel weekend

Tra poche ore un ciclone di origine Nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali, dando vita a una pesante fase diche coinvolgerà quasi tutta l'Italia. Il team del sito ilmeteo.it avverte che nel fine settimana la giornata peggiore sarà quella di sabato, quando il ciclone si troverà sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti cadranno incessanti sulla Liguria centrale e di ponente e su tutto il Piemonte. Il rischio di frane e straripamenti di fiumi sarà elevato in quanto questi territori sono già zuppi d'acqua per le piogge dei giorni scorsi e in più è atteso un graduale scioglimento della neve in quota.