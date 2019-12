Meteo, le previsioni: prima i temporali, poi arriva il gelo con calo delle temperature fino a 10°

Leggi anche

ancora instabile. La settimana appena iniziata garantirà una fase piuttosto dinamica sul fronte meteo-climatico: dovremo subito fare i conti con. In seguito arriveranno in sequenza una parentesi di gelo ed un insidioso ciclone. Il team del sito ilmeteo.it comunica che oggi residue piogge bagneranno l'estremo Nordest dove il tempo andrà comunque migliorando nel corso della giornata. Più sole sul resto del Nord; rovesci e alcuni temporali interesseranno gran parte del Centro, in particolare Toscana, Umbria, Marche fino all'Abruzzo e al Lazio. Spiccata variabilità al Sud con possibili piovaschi sui rilievi calabresi.