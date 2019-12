Meteo, arriva il caldo anomalo: scirocco e temperature fino a 20°C. Poi torna il maltempo

Venti di scirocco suill'Italia conin aumento e pioggie via via più diffuse. Dopo un periodo invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud ora ne inizierà un altro caratterizzato da undecisamente anomalo su tutte le regioni. L'arrivo di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tuttacon precipitazioni in aumento. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che fino a martedì le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, soprattutto la Liguria e Genova.