Meteo, Italia nella morsa del maltempo: in settimana vento, neve e nubifragi

Saranno sette giorni di continui stravolgimenti meteo . Dopo un avvio di dicembre piuttosto tranquillo, con poche piogge e le prime gelate in pianura al Nord, il tempo infatti comincia a mutare radicalmente. Nei prossimi sette giorni la forza della Natura salirà in cattedra mostrando tutto il suo potenziale. Vento, pioggia, temporali, neve, nubifragi e mareggiate colpiranno l' Italia da Nord a Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che nella giornata di oggi cominceranno ad affluire venti di Maestrale via via più forti sui bacini occidentali.Domani il Maestrale verrà sostituito dallae dallache soffieranno impetuosa; piogge e temporali colpiranno l'Abruzzo e il Molise dove la neve scenderà fin sopra i 1000 metri. Altro maltempo interesserà il Sud con temporali e possibili. Al Nord invece vedremo un cielo sereno e terso come mai l'avevamo visto in questi ultimi mesi. Il team del sito IlMeteo.it comunica che i venti settentrionali continueranno a soffiare anche mercoledì portando il bel tempo al Centro-Sud e alcuni temporali sul basso Tirreno (Calabria e Sicilia).