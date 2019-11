Meteo, weekend di caldo, ma da domenica già nuova perturbazione: in arrivo temporali e crollo temperature

Leggi anche

Dopo la breve tregua di questo inizio weekend , non vivremo una domenica tranquilla dal punto di vista, ma una giornata nera; infatti un nuovo fronte perturbato atlantico dalla Francia muoverà verso l'Italia con l’ennesimo carico di pioggia, vento e nevicate. Ma cerchiamo di capire dove., primo giorno dell’inverno meteorologico, sarà dunque caratterizzata da un peggioramento che fin dal primo mattino causerà piogge e rovesci diffusi a partire dal. Le piogge risulteranno via via più diffuse e intense soprattutto sulla. Farà il suo ritorno la neve che cadrà ancora una volta abbondante sopra i 900 metri. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno al resto del Nord, raggiungendo inoltre ladove si potranno verificare dei piovaschi. Particolare attenzione ai settori centrali e di levante della Liguria dove ci attendiamo temporali forti con locali nubifragi e nevicate sui rilievi appenninici sopra i 1400 metri con abbondanti accumuli.