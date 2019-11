Roma, Consip, il pm rinnova la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi Tweet

La Procura di Roma ha ribadito la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, accusato di traffico di influenze nell'ambito della maxinchiesta sul caso Consip. La richiesta è arrivata durante l'udienza di fronte al gip gaspare Sturzo, che aveva respinto una una prima istanza di archiviazione del pm Mario Palazzi. Durante l'udienza, il sostituto procuratore ha sollecitato nuovamente l'archiviazione anche per gli altri nove indagati, per singoli capi di imputazione. Tra loro l'ex ministro dello Sport Luca Lotti (in questo caso era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio), il generale dell'Arma in Toscana, Emanuele Saltalamacchia (rivelazione del segreto d'ufficio), l'imprenditore Carlo Russo (turbativa d'asta). Stessa richiesta per l'imprenditore Alfredo Romeo (corruzione e turbativa d'asta) e per l'ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino (corruzione e turbativa d'asta), l'allora ad di Grandi stazioni Silvio Gizzi (turbativa d'asta), l'ex ad di Consip Domenico Casalino (turbativa d'asta) e il dirigente Francesco Licci (turbativa d'asta).