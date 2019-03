«Aereo caduto per colpa del software». Trovate le scatole nere del Boeing

«Quell' aereo è caduto per colpa del software». Secondo le primissime ricostruzioni fatte sull'incidente aereo che ha visto il velivolo dell' Ethiopian Airlines precipitare pochi minuti dopo il decollo da, cominciano a farsi largo delle ipotesi più accreditate sulle cause dell'incidente. E nel frattempo sono state ritrovate le scatole nere del Boeing 737 MAX 8.Il difettoSi tratterebbe di un difetto nel software che gestisce i dati relativi al sistema di protezione dell'inviluppo di volo, ossia la relazione fra l'angolo di attacco dell'ala, la velocità del velivolo e il flusso di aria che lo circonda: sarebbe questa, al momento, una delle ipotesi più accreditate sulle cause dell'incidente aereo.Il ritrovamento della prima scatola neraDopo una tediosa ricerca, da parte della squadra di soccorso, della scatola nera dell’aereo B737- Max 8 che si è schiantato vicino alla capitale etiope Addis Abeba, pochi minuti dopo il decollo di domenica mattina; Ethiopian Airlines annuncia che il Registratore Digitale dei Dati di Volo (DFDR) e il Registratore di Voce della Cabina di Pilotaggio (CVR) sono stati ritrovati. Nel frattempo, Ethiopian Airlines Group ha sospeso immediatamente le operazioni commerciali di tutti gli aeromobili Boeing 737-Max 8 dopo il tragico incidente; mentre si presume che la causa dell'incidente si trovi nei dati della scatola nera. Ethiopian Airlines ha continuato a monitorare la situazione da vicino con tutte le parti interessate e sta fornendo tutto il sostegno necessario alle famiglie delle vittime nei suoi centri di assistenza familiare negli aeroporti di Addis Abeba e Nairobi.Ritrovata anche la seconda scatola neraÈ stata recuperata anche la seconda scatola nera del Boeing dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri. Lo ha reso noto la compagnia. I dispositivi recuperati sono in particolare il «registratore di voce della cabina di pilotaggio ed il registratore digitale dei dati di volo».