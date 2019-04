Due vedovi del Bataclan si sposano: dal loro amore è nata Bérénice

Lo stesso dramma vissuto,ha un nome: Bataclan . Entrambi sononel cuore di Parigi dove sono rimaste uccise 90 persone. Tra queste c'erano anche Renaud Le Guen e Maud. Il primo era il compagno di Floriane, la seconda era moglie di Johannes. Le loro metà sono morte quella notte durante il concerto degli Eagles of Death Metal. E proprio in quell'occasione si sono conosciuti, poi innamorati.Ecco, lei è una vittoria sulla vita, su quello che abbiamo vissuto: la prova che siamo ancora qui e che possiamo pensare al futuro», ha detto la ragazza a Radio Canada. Prima di quel 13 novembre Floriane era certa che avrebbe sposato Renaud, che conosceva da oltre dieci anni. Lui voleva andare al concerto e sono andati insieme. Lei è sopravvissuta ma il suo Renaud è rimasto ucciso.Johannes invece si era sposato pochi mesi prima con la sua Maud.. Il titolo è "Crescere". Il video su Youtube li mostra insieme prima che fossero divisi dalle atrocità e dalla violenza dell'attacco al cuore della Francia.. Renaud e Maud saranno sempre parte di loro, ma in modo diverso. Il dolore vissuto li ha uniti in un nuovo amore. «È anche un modo per continuare a vivere per Maud e Renaud. Quello che volevamo fare con loro l’abbiamo fatto noi», le parole di Floriane.