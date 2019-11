Chiropratica fa una manovra sbagliata e rompe l'osso del collo al paziente: morto poco dopo

Milton Post

23 hrs ·

"You're hurting me! I can't feel my arms!" John Lawler yelled before flopping like a ragdoll. He died of a broken neck the next day. https://t.co/sSOwjXiglY — Frances Driggers (@francey52) 19 novembre 2019

Sbaglia la manovra e rompe l'a un suo paziente . Una chiropratica ha ucciso, 80enne di, in, dopo avergli lesionato gravemente la spina dorsale . L'uomo si era recato dalla professionista per alcuni dolori insorti dopo la rottura di una gamba, ma nelle manovre è stata troppo irruenta, forse, e ha rotto l' osso del collo al suo‚ÄčL'80enne è stato ricoverato con urgenza, ma è morto poco dopo l'incidente, dopo essere rimasto quadriplegico. Arleen Scholten avrebbe fatto stendere il paziente sul lettino, poi con un bastone ha fatto una manovra al collo, chinandoglielo. Il movimento, chiamato "" ha però rotto il collo al signorche poco dopo è morto.La famiglia ha denunciato la donna, come riportano i tabloid inglesi, e ora i legali non solo si battono per il singolo caso, ma chiedono che la chiropratica , che non è considerata una disciplina medica, venga regolamentata in modo che si abbia una formazione adeguata e non si verifichino più simili drammatici incidenti.