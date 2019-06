New York, elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan: morto il pilota. Cuomo: «Non è terrorismo»

I pompieri di New York confermano che c'è almeno una vittima nell'incidente dell'elicottero: si tratta del pilota del velivolo. A bordo - secondo quanto riferiscono i media - non c'erano altri passeggeri.



Sia il presidente che il vicepresidente sono stati informati. La Casa Bianca conferma che non ci sono indicazioni che si sia trattato di un atto di terrorismo. La zona dell'incidente non è lontana dalla Trump Tower, il grattacielo sulla Quinta e 55th street .

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) 10 giugno 2019

Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York , all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli inquilini hanno sentito lo scossone. Il palazzo, alto 230 metri, è stato evacuato. Non è noto al momento se l'elicottero stesse tentando di atterrare sul tetto del palazzo di 54 piani, visto che alcuni grattacieli di Manhattan prevedono degli appositi spiazzi per i velivoli. Sul posto le forze dell'ordine: la zona è stata transennata. Sembra che poco prima dello schianto l'elicottero sia stato visto sbandare in aria.ll governatore Andrew Cuomo ha detto che si è trattato di «un atterraggio di emergenza andato male», e che «pare ci siano vittime». Ha aggiunto: «Dal 2001 siamo sempre in estrema allerta. Ma non abbiamo alcuna indicazione che si sia trattato di un attentato. Solo di un tentativo di atterraggio andato male».