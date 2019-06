Germania, bomba della seconda guerra mondiale esplode nella notte: ecco il cratere

Un cratere largo 10 metri e profondo 4 metri è apparso in un campo della Germania centrale. Le immagini riprese dall'alto mostrano quello che è accaduto nei pressi di. Il motivo è legato all'esplosione di una bomba della seconda guerra mondiale nel cuore della notte. La polizia tedesca è stata contattata dai residenti dopo la scoperta del cratere. Non c'è stato nessun contatto tra la bomba e macchinari agricoli, le testimonianze delle persone raccontano di un'esplosione notturna sentita a notevole distanza nelle prime ore di domenica scorsa Non ci sono feriti fortunatamente ma solo tanta curiosità. La polizia ha confermato che l'esplosione di questo ordigno risalnte alla seconda guerra mondiale è legata alla reazione del detonatore chimico.