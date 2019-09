Migranti, naufragio al largo della Libia, si teme nuova strage: 50 sul barcone

Mediterraneo: un barcone con oltre cinquanta migranti si è capovolto al largo della Libia ed è partita la corsa contro il tempo per salvare quante più vite possibile. Ma nel frattempo si contano già dei morti, almeno sette, in un altro naufragio al largo del Marocco. L'allarme nelle acque libiche è stato lanciato dall'ufficio locale dell'Unhcr, che ha segnalato il naufragio del barcone che trasportava almeno cinquanta persone, al largo di Misurata. Si rischia una strage, l'ennesima, nel: un barcone con oltre cinquanta migranti si è capovolto al largo della Libia ed è partita la corsa contro il tempo per salvare quante più vite possibile. Ma nel frattempo si contano già dei morti, almeno sette, in un altro naufragio al largo del Marocco. L'allarme nelle acque libiche è stato lanciato dall'ufficio locale dell', che ha segnalato il naufragio del barcone che trasportava almeno cinquanta persone, al largo di Misurata.



