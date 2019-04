Libia, esercito di Haftar verso Tripoli: conquistata la città Gharian

Libia dove le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sarebbero entrate nella città di Gharian, 100 chilometri a sud della capitale Tripoli. È quanto risulta dalle dichiarazioni del portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, secondo il quale «i nostri uomini sono stati accolti in festa dagli abitanti». Caos indove le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generalesarebbero entrate nella città di Gharian, 100 chilometri a sud della capitale. È quanto risulta dalle dichiarazioni del portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, secondo il quale «i nostri uomini sono stati accolti in festa dagli abitanti».

I am deeply concerned by the military movement taking place in Libya and the risk of confrontation. There is no military solution. Only intra-Libyan dialogue can solve Libyan problems. I call for calm and restraint as I prepare to meet the Libyan leaders in the country. — António Guterres (@antonioguterres) 4 aprile 2019