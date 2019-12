La moglie è incinta ma nessuno le cede il posto: il marito si trasforma in sedia

Un marito in Cina ha toccato il cuore di milioni di persone dopo aver fatto sedere la moglie incinta sulla sua schiena mentre aspettava di vedere il suo dottore in ospedale . Un video virale rilasciato dalla polizia mostra la futura mamma con il pancione , stanca e affaticata in piedi con le gambe intorpidite fuori da una stanza di consultazione medica. Nessuna delle persone presenti nel corridoio ha ceduto il posto alla donna, e così il marito si è trasformato in sedia per farla riposare. Nel video si vede l’uomo premuroso mentre è in ginocchio e passa una bottiglia d’acqua alla moglie per assicurarsi che non avesse sete durante la lunga attesa.Il filmato che scalda il cuore è stato condiviso dalla polizia di, una città nella provincia dinella Cina nord-orientale. È stato pubblicato sull’account ufficiale della polizia di Hegang oggi ed è stato finora apprezzato sette milioni di volte. In un post che accompagna il video, la polizia ha criticato le persone presenti, molte delle quali fissavano i loro telefoni. E hanno aggiunto che il filmato dovrebbe intitolarsi “indifferenza”.Gli agenti davanti a quelle immagini hanno spinto le persone a fare i complimenti al “buon marito”, e davvero in tanti lo hanno fatto. Uno di questi commenti surecitava: «Un uomo buono e un buon marito dalla Cina». Un’altra persona ha scritto sull’app: «Il marito può alzare il cielo. Complimenti a lui». Un altro ancora: «Mi vergognavo di me stesso mentre guardavo l’uomo seduto. Mia moglie non l’ho trattata così bene quando era».