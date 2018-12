Amsterdam, chiuso terminal dell'aeroporto Schiphol: allerta bomba

La polizia militare olandese ha ordinato, e dopo breve tempo revocato, l'evacuazione dei passeggeri da una zona di partenza all'aeroporto Schiphol a Amsterdam per un allarme bomba. La polizia del Royal Marechaussee ha affermato in un tweet che in serata i suoi ufficiali hanno sopraffatto un sospetto di 51 anni, di nazionalità canadese, e subito dopo revocato l'ordine di evacuazione per i viaggiatori in transito all'aeroporto. Al momento no sono stati diffusi ulteriori dettagli nè sul sospetto fermato nè sulla natura della minaccia.

Aangehouden verdachte Schiphol is 51-jarige Canadees. Geen explosieven aangetroffen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 31 dicembre 2018

