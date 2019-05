Versailles, la festa in maschera apre le danze per il "Grande Ballo" Tweet

Una festa bellissima, da sogno. Tanti avrebbero voluto essere a Versailles nella reggia che ha ospitato oltre 600 invitati. Tutti rigorosamente in maschera e con vestiti appartenuti al periodo di Re Sole e Maria Antonietta.









Il castello è l'antica residente reale, famosa non solo per motivi storici ma anche cinematografici. Qui, a 20 chilometri da Parigi, si è aparta la quinta edizione del grande ballo in costume. Costo del biglietto? Non per tutti, un tagliando arriva fino a 500 euro.