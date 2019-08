Flavio Briatore: «Un volo per Olbia a 1.580 euro, poi ci lamentiamo che la Sardegna è vuota»

Flavio Briatore riaccende la polemica su Instagram. E si scaglia contro il costo dei trasporti per la Sardegna dove il suo Billionaire ha appena compiuto 20 anni. «#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota!!», scrive su Instagram l'imprenditore che in Costa Smeralda è di casa. Un messaggio che ha scatenato le polemiche sul social, con tanto di commenti sul costo dei trasporti da e per la Sardegna.