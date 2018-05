Treno gratis per 20.000 diciottenni europei, da giugno via all'iniziativa Interrail

I requisiti per salire a bordo e partire sono averee aver voglia di. L’iniziativa “” offre interrail gratis ai neomaggiorenni cittadinie nasce da un’idea proposta all’evento europeo per i giovani (EYE, dall’inglese European Youth Event) promosso dal Parlamento europeo. Permetterà a 20.000-30.000 diciottenni cittadini dell’UE di viaggiare gratuitamente in Europa.Tra luglio e settembre prenderanno parte al programma 15.000 ragazzi. La prima procedura di registrazione online sarà disponibile dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018, mentre una seconda aprirà più avanti. Possono partecipare alla prima procedura di iscrizione i cittadini dell’UE che al 1° luglio 2018 abbiano compiuto i 18 anni. Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 giorni in non più di quattro paesi dell’UE utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche.Per maggiori informazioni sul programma, da metà maggio sarà possibile consultare la sezione dedicata all’interno del Portale europeo per i giovani e su una pagina Facebook creata per l’occasione.Il Parlamento europeo è stato un grande sostenitore dell’idea di un biglietto del treno gratuito per i diciottenni dell’UE, votando tre risoluzioni a favore dell’iniziativa. Gli eurodeputati ritengono che questo programma sia in grado di far conoscere e comprendere ai giovani le diverse anime dell’Europa e i valori comuni che la sostengono. Pensano che incoraggiare i giovani cittadini europei a viaggiare negli stati membri e incontrare altre persone da altri paesi possa promuovere un’identità europea e rafforzare i valori fondanti dell’UE.