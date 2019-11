Si mascherava da pilota per viaggiare gratis come il film "Prova a prendermi"

Si vestiva da pilota per viaggare gratis, come il film "Prova a prendermi" La polizia lo ha arrestato all'aeroporto di Nuova Delhi lunedì scorso. L'uomo che si vestiva da comandante per "scroccare" voli è stato fermato grazie a un'operazione della polizia indiana.si è comportato esattamente comenel film "Catch me if you can", storia vera di Frank Abagnale. Mahbubani si trova in stato di fermo in attesa che gli investigatori riescano a contare i voli sui quali ha viaggiato, gratuitamente, nei panni di pilota.L'uomo è stato individuato a bordo di un volovestito da pilota. Interrogato ha confessato di avere anche un badge di identità della compagnia aerea tedesca che gli consentiva di superare i controlli e sedersi nei posti di business class. Questa volta però i "colleghi" di Mahbubani si sono insospettiti e hanno chiamato la Lufthansa per avere confere sulla sua identità. Scavando un po' più a fondo sulla finta del Di Caprio indiano, si è venuti a conoscenza di altri travestimenti. Come quando si presentava alle feste dell'esercito vestito da colonnello. Non è la prima volta che accade una cosa del genere in India. Mesi fa, un 32enne, era arrestato prima di imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti: aveva cambiato la sua età nei documenti, mascherandosi da... 81enne