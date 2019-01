Licenziarsi e voltare pagina: 5 posti low cost per non lavorare mai più

Chi non ha mai fantasticato diil proprioin un posto al caldo dove latalmenteche magari non c'è neanche bisogno di lavorare? Ecco 5 mete economiche dove andare a vivere nel 2019, raccolte da Forbes.A Panama fa caldo, la moneta usata è il dollaro americano e le cure mediche sono efficienti e di buona qualità. Le infrastrutture sono ottime, internet funziona bene e inoltre ci sono voli aerei per spostarsi comodamente all'interno di Panama e in giro per il mondo. La situazione governativa, a Panama, è stabile. Una coppia potrebbe vivere a Panama city con un budget di $1,765 - $2,890 al mese. Un single con il 20-30% in meno.Cose che si possono fare in Costa Rica: pescare, giocare a golf, andare a cavallo, fare surf, arrampicarsi e fare yoga, tanto per fare degli esempi. Il clima è mite e non mancano mai frutta fresca e verdure in abbondanza. Il clima della Costa Rica è in generale mite, e varia da quello molto caldo delle spiagge a quello più fresco delle città di montagna.Oltre alle sue mertavigliose spiagge, il Messico è anche ricco di cultura. Le città coloniali sono piene di arte, musica e teatri. Un single in Messico può vivere con $1,500-$2,250 al mese. Il prezzo per una coppia si aggira sui $1,500-$3,000. Un budget che è valido per tutte le aree del paese.Residenti amichevoli, buoni servizi e città moderne, come Quito e Cuenca: l'Ecuador è una delle mete più quotate. Il budget per un single si aggira intorno a $1,170-$1,275 al mese. Per una coppia: $1,620. La cosa più affascinante dell'Ecuador è che questa terra può accontentare qualunque desiderio: sia che si cerchi una spiaggia dove picchia il sole, sia che si cerchi un altopiano al fresco.In Portogallo la qualità della vita è ottima, i ritmi quotidiani sono molto rilassati e la gente che ci vive è estremamente accogliente. Il budget per un single è di $2,034 al mese, che diventano $2,500 al mese per una coppia. L'offerta del paese spazia dai bellissimi siti archeologici alle spiagge dell'Algarve. Con $10 in Portogallo, inoltre, si può fare un pasto regale al ristorante.